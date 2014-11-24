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亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 14:24 BJT

韩国股市：触及七周高位，中国意外降息点燃市场动力

路透首尔11月24日 - 韩国股市周一攀升至七周高位，中国逾两年来首次宣布降息，市场冒险意愿得到提振。

综合股价指数(KOSPI)上升0.7%，收报1,978.54点。(完)
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