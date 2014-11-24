版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 24日 星期一 14:24 BJT

韩国汇市：韩元近持平，回吐早盘涨幅

路透首尔11月24日 - 韩元兑美元 周一大致持平，回吐早盘涨幅，午后追随日圆疲弱走势。

韩元/美元 收报1,112.3韩元，上周五收于1,113.8。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐