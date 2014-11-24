《交易视点》降息后中国债市收益率下行持续性仍需看资金面--广发银行

路透上海11月24日 - 中国广发银行最新报告认为，中国央行此次降息是针对之前降低融资成本措施无效的被迫宽松。所以本周，中国债市大趋势已经很明显，利率会明显下降。

不过利好情绪已经高涨，但能否持续还要看资金能放松多少，那么未来，贷存比口径调整会是未来影响市场的重要因素，这对市场的影响未必是利好。因为由此带来资金分流、贷款对超储的消耗、甚至缴纳准备金，都令资金面承受更大压力。所以，降息虽是一个大利好，但行情能否持续，利率能否稳在低位，还要看后续资金状况。

广发银行建议，保持债券仓位，加仓的话首选流动性好的品种；IRS保持支付固定利率方向，以应对未来的不确定性。但要注意与债券仓位比例，最好不要超过债券仓位的一半。

**债券收益率预期下行**

资金本周会有好转，保持平稳至偏紧状态。对于IPO这类短期资金冲击，央行不会使用什么明显的宽松手段。公开市场缩量就是给市场心态进行安抚。而且打新资金并未流出市场，只是分布不均，这种结构性的问题最好是留给市场自己解决。降息后，14天正回购操作利率预计会继续下降10至20bp，但在品种上，不会重启逆回购。因为从今年年初到现在，央行并没有采用公开的宽松手段投放资金，而是一直采用各种创新手段。总之本周资金面会有所恢复，有利于降息后行情的延续。

债券方面，震荡的走势被降息所终结。本周收益率将在政策刺激下走低，但能否稳住，还要看市场预期和资金面。预期方面，在政策落地前，市场存在诸多预期，收益率也跟随这些预期反复震荡。现在政策落地，情绪释放必然带来利率大幅下行。不过从过往经验来看，降息并不代表利率有持续大幅下降的空间。首先，降息之前的利率水平已经预期到政策将要宽松，各类债券的收益率曲线都很平坦，第二，降息时往往经济运行已经接近底部，随后政策刺激作用显现，基本面好转，所以利率容易触底反弹。不过未来可能要长时间处于低利率环境中，收益率触底反弹的力度会较弱。而对于资金面，还要面对政策的不确定性。比如贷存比计算调整后，贷款增加会消耗超储，本身资金也会向贷款方向流动；另外，分母计入同业资产后，一旦缴纳准备金，则要消耗不少超储。市场会预期有降准等措施紧接而来，这会大大扰动市场，造成利率波动。那么短期来看，承接政策利好，交易盘可持有目前仓位，加仓的话首选流动性好的品种，以应对利率触底反弹；投资户更要看重利率向下的大趋势，果断配置。

IRS在本轮反弹中率先走高，但也率先企稳。不过上周五降息落地令IRS市场激动不已，成交频繁，本周一IRS必然低开20bp。降息是利好，不过预期兑现后行情能走多远，还得看市场的进一步预期和资金状况。首先在预期方面，IRS已经走的比现券更多。IRS与现券点差一直在较高的位置，而且一旦反弹，点差还会扩大，说明债券市场不如IRS市场有信心。回顾上两周的反弹，repo 1y从2.92%升至3.15%，累计不过23bp，刨去极限点位，只有20bp。Repo 5y从3.11%至3.42%不过30bp左右，而同时期债券反弹有40-50bp。所以降息前IRS被困在一个区间里，上方是fixing利率的压制，这种压制短期内很难消除，下方是债券利率，IRS本身绝对水平的阻挡。降息后，这个区间被打破，IRS下方空间再度出现，不过仍不能忘记资金面的影响，正如上文分析，R007的利率水平未来仍存在不确定性。建议降息后，保持支付固定利率头寸，但要注意与债券规模比例，不宜超过债券DV01的一半。此时不宜更疯sell或抄底买入，观察情况再入场也不迟。

**上周市场回顾：债券利率上升**

上周，债券利率继续上升。而且伴随国债期货的大幅波动，债券利率也是宽幅震荡。10年国开自上周初的4.2%以上快速回落至4.1%以下，随后由于IPO带来的资金紧张，国债期货大幅向下，利率再度回升至4.2%。宽幅震荡表明市场并没有明确方向，反而跟随国债期货大幅波动。从具体成交来看，市场主流预期仍然认为此次资金收紧是临时性因素，所以短债抛盘很多，长债利率最终涨幅明显小于短债。总之，在市场普遍预期利率大方向向下时，债券利率难有明显的向上突破。资金紧张仍被认为是短期因素，且有央行出面救市的可能性很大。

资金明显收紧。虽说R007的利率被压制住，但FR007依然较高，说明普遍的融资利率还是有明显提升。与去年不同，通过之前国开行持续压制回购利率的操作，目前资金极端高利率非常少，加权回购利率比较稳定。另外，市场情绪仍然认为资金紧张是短期影响，所以IRS利率反弹只有十几bp，不及债券幅度。也正因为是短期因素，央行并没有高调救市，各种释放流动性的传言均未被证实。本周资金情况预计会有好转，但资金和债券利率不会回到上周低点。

IRS利率的反应属于比较纠结的，波动幅度不如债券。但周五降息兑现，利率一路向下。降息前，IRS宽幅震荡。Repo 1y上周初最低3.09%，随后反弹到3.20%左右。原因不难解释，首先IRS绝对利率较低，与现券点差拉大，容易上涨；第二，fixing利率上涨步伐较慢，且市场认为资金收紧属于短期波动，心中一直期盼央行放水救市，所以IRS利率上行与目前大方向不符，反弹步伐艰难。降息后，利好兑现，IRS快速下降，但幅度在20bp左右，不算太大。这说明当前IRS利率已经透支部分预期。

综上所述，上周市场整体震荡上行，资金收紧是后半周的主要影响因素。不过债市和IRS市场认为短期因素影响有限，所以利率反弹并不大。降息后IRS利率率先走低，本周将带动债券利率大幅下降。（完）