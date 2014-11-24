《综述》中国意外降息引燃货币政策松动预期，股债双牛行情启动

* 中国意外降息，A股和债市周一双双走强

* 货币政策松动预期占主流，股债后市看好

* 大盘蓝筹股出风头，信用债表现抢眼

作者 林琦／边竞

路透上海11月24日 - 中国央行上周五意外宣布降息，外界普遍预期国内货币政策松动，国内A股及债市周一出现强劲上涨，就连亚洲市场亦感受到中国辐射出的政策暖意。

尽管中国央行坚持此次降息为中性事件，并不代表货币政策的转向，但国内外投行和券商的普遍解读却是降息周期的开始，未来中国可能还有更多降息及持续降准，市场资金面将会越来越宽松，对于股市和债市而言将是中期利好。

“央行上周五宣布降息，标志着中国货币政策的实质性转变，股债双牛的逻辑正在逐步实现。”中金公司首席策略分析师王汉锋指出。

他在降息后的简评中指出，尽管A股和H股市场均将受益于降息，但从一个月的时间段来看，预计港股对降息将比A股反应更为敏感，因海外投资者此前对于中国降息的预期程度较低。

东方证券策略组简评亦指出，降息周期的开启将验证并加速居民资产配置转移的过程，因此市场将正式开启跨年度行情，地产、电力、基建、交运等高杠杆板块将受益，同时券商将充分受益资本市场的火红年代。

中国央行决定自上周六(22日)起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。

A股市场 周一迸发出强烈的做多热情，跳高1%开盘后即震荡上冲，收盘上涨1.89%至逾三年来高点2,533.89点。券商保险等非银金融板块，以及地产建筑建材等板块涨幅居前。而与中国市场关联度较高的香港亦是同步上涨，恒生指数 午后亦上涨近2%。

意外降息消息立即为延续多日调整的债市注入强心针，收益率全线大跌。上周五降息宣布当晚IRS交易员“挑灯夜战”，IRS即大幅下滑约25个基点(bp)；周一早盘现券收益率也骤降，10年国债收益率跌20个bp，10年国开债收益率降幅一度逾30个bp，不过随后跌幅收窄了7-8个bp。

国际市场投资者则预期中国和欧洲将进一步推出政策刺激，亚洲股市周一全线走高，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跳升1.3%，创一个月来单日最大涨幅。澳洲指标股指 上涨逾1%。

在汇率方面，中国人民币兑美元 周一走弱，截止15:00时，人民币兑美元汇价报6.1357元，上日收盘6.1249元。

**股市风格切换**

国泰基金指出，降息推动大盘风格进一步切换，大盘蓝筹股将继续受到关注，投资者对中小公司将持比较谨慎的态度。短期内，利好利率敏感型的券商、保险等板块，以及资产负债率较高、财务费用负担较重的行业，尤其是建筑、交运、电力、钢铁等高杠杆行业。

“大家的意见差不多一样，今天大盘蓝筹股冲在前面，券商保险等非银金融板块大涨，房地产股也涨在前面。”申银万国研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

他对于A股后市较为看好，预期近阶段大盘将震荡上行。不过他提醒，投资者应重点关注成交量这个指标。“指数要靠量来支撑，量到头了，指数也到头了。”

他认为，2010年大盘曾创下5,400亿元的沪深两市成交高点，随着这两年国内货币供应量膨胀及融资融券的相助，感觉上7,000亿左右的成交应是近期多头所有力量的极限。所以两市成交量达到7,000亿元，可能是本轮上攻行情转向的风向标。

周一，沪深A股成交之和为5,332亿元。

不过亦有分析师提醒，本周11只新股集中申购，资金面相对紧张。在多头力量集中渲泻后，大盘或会出现一些波动。

中信证券策略组报告亦认为短期不宜过于乐观。第一，降息事实上并未解决银行可能面临的补缴准备金的压力，银行间流动性短期依然面临不确定性。如果这个问题得不到解决，很有可能会影响降息的效果。

其次，非对称降息与利率市场化推进将负面影响银行的息差收入，这对于银行股将产生一定的负面影响，而银行股对大盘股指的影响力举足轻重。其三，依然需要关注短期公布的经济数据可能低于预期的风险。

**债市狂欢盛宴进入下半场**

从此前的定向宽松，到降息“大招”祭出，宽松政策推进逐步升级，债市的应声走强也在预期之内，不过由于此前行情对政策预期的反映已较为充分，尽管接下来政策还有放松空间，将支撑现券延续强势，但推动收益率再现大幅下行的难度加大。

随着债市狂欢盛宴进入下半场，市场将现结构性分化走势，降准可能性增大有望令短债表现超越长债；而此前作为领头羊的利率债机会或相对有限，风险偏好的上升料推动信用债更受关注。

交通银行资管中心高级分析师陈鹄飞表示，此次意外的降息利好，将推动出现新一波的债券收益率下行，不过债市情绪在出现短期的狂欢后，年内纯债配置价值基本终结；未来短久期相机波段操作、低成本杠杆套利将成为交易户的策略首选。

中信证券的最新报告称，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

中金公司债券研究团队的报告则指出，对于债券而言，就本次降息来看，对利率债利好不明显，信用债受益更为明显，因为银行存款资金成本变化不大甚至略有上升，而贷款利率下降幅度更大，倒逼信用利差进一步压缩。

中金并指出，降息后中国境内外的利差将缩小，可能引发资金外流，近几个月外汇占款已经反映出这种趋势，如果明年美国加息，进一步压缩中外利差，可能导致外汇占款持续偏少甚至流出。

不过，在这次降息后，央行会跟上降准政策，进一步放松流动性，本周开始，正回购利率也会继续下调甚至未来可能改为逆回购，因此外汇占款较少甚至局部的资金外流可能会被央行进一步的货币政策放松对冲。