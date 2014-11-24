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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 15:10 BJT

香港新股：大连万达IPO获中国证监会批准，在港上市迈进一步--IFR

路透香港11月24日 - 汤森路透旗下IFR周一引述熟悉交易的消息人士报导，大连万达商业地产已获中国证监会批准其高至60亿美元香港首次公开发行（IPO），这为公司本周稍后寻求港交所 批准上市申请清除障碍。

大连万达商业地产属中国富豪王建林大连万达集团旗下，IFR报导，假如公司决定出售更多股份，则其在港集资金额将多过60亿美元。

路透曾接触大连万达在北京的一名官员，但对方不作置评，并表示公司正在IPO前的静默期。 （完）

(编译 梁慧仪; 审校 林高丽)
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