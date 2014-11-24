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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 15:14 BJT

投行观点：法兴银行预计NYMEX原油明后年均价分别为每桶82和81美元

路透11月24日 - 法国兴业银行(Societe Generale) 预计：

* NYMEX原油2015和2016年平均价分别为每桶82和81美元

* 美国WTI较布兰特原油贴水预计逐渐扩大，2015年从今年的低于7美元扩大到8美元，2016年为9美元。(完)
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