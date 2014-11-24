《RUSSELL专栏》力拓和必和必拓猜对了铁矿石需求，却猜错了供给

必和必拓的报告没有给出价格预估，不过很明显，公司网站上传的2011年版简报展示片也根本没有预期到价格会如此急剧的下行。

前任力拓执行长艾博年和现任执行长沃尔什（他当时是力拓铁矿石业务的主管）对于铁矿石市场的状况都曾有更前瞻的看法，他们在2011年11月时都表示，海运铁矿石的供应量可能在未来八年间平均每年增加1亿吨。

鉴于全球铁矿石的需求增长主要集中在中国，因此有必要关注中国进口需求的变化。2011年，中国铁矿石进口量增长6,780万吨，2012年和2013年分别增加5,860万吨和7,480万吨。

如果中国11月和12月的进口维持头十个月的步伐，那么今年很可能是中国铁矿石进口量增幅超过1亿吨的第一年。

但考虑到中国经济正在降温，住宅房地产市场也在放缓，该国2015年的铁矿石需求料不太可能有强劲增长。

铁矿石题材的中长期发展情景或许并未改变，但艾博年在2011年作出的铁矿石价格将维持在每吨100美元上方的预估现在已经破灭；这个预估在当时曾被很多高管和分析师所认同。

虽然必和必拓董事长纳塞尔和执行长Mackenzie可以宣扬他们以低成本生产大量铁矿石的成功之举，但这个成功的结果就是使财富转移到了中国钢铁厂，而中国的许多钢厂其实都是国有的。

很难想像这是必和必拓与其他全球矿商在最初启动雄心勃勃的扩张计划时所愿意看到的结果。

必和必拓与力拓的股价曾在2011年初创下2008年危机后的高点，以今年11月21日的收盘价来看，股价挫低了36%，这样的表现或许足以证明铁矿石生产商押错了整个市场的行情。（完）

注：在本文发表时，作者Clyde Russell所投资的基金持有必和必拓与力拓的股票。