背景资料：台湾2014年六大直辖市及地方县市长选举结果一览

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月29日 - 台湾周六举办有史来规模最大的地方县市长的选举，国民党在本次选举中遭到重大挫败，六大直辖市长选举中，由四席大减为一席，而民进党则囊括了四席直辖市长。
至于全台湾的22席县市长选举中，国民党仅保住六席，民进党达到13席，无党籍则达三席。至本地时间21:57止，根据中央选举委员会的资料显市，本次台湾所有直辖市长/县市长选举中，民进党的得票率47.63%；国民党是40.67%。
以下为选举结果相关资料：
所有直辖市/县市长合计民进党得票率：47.62%(前次五大直辖市选举时为49.87%)
所有直辖市/县市长合计国民党得票率：40.67%(前次五大直辖市选举时为44.54%)
选区 胜选人 胜选得票率 主要对手得票率 2010年胜选者得票率
============================================================================
台北市 柯文哲 57.16% 连胜文(40.83%) 郝龙斌(国)(55.65%)
新北市 朱立伦 50.06% 游锡堃(48.78%) 朱立伦(国)(52.61%)
*桃园市 郑文灿 51.03% 吴志扬(47.94% 吴志扬(国)(52.22%)
台中市 林佳龙 57.06% 胡志强(42.94%) 胡志强(国)(51.12%)
台南市 赖清德 72.90% 黄秀霜(27.10%) 赖清德(民)(60.41%)
高雄市 陈菊 68.09% 杨秋兴(30.89%) 陈菊(民)(52.80%)
*注：桃园县为升格直辖市后首次市长选举。其资料为2009年12月选举结果。(完)
资料来源:台湾中央选举委员会网站(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。