《路透晚报》--11月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国意外降息意味货币政策转向？央行说“NO”市场却视为“YES”

中国上周末意外降息，为逾两年来首次。尽管央行明确表态此举并不意味着中国货币政策的转向，但市场却不这么认为，纷纷将其视为新一轮降息降准周期的启动，发出了货币政策由稳健转向宽松的信号。

--《独家新闻》中国准备再次降息，因担心通缩风险--消息

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。

--中国政策：再取消和调整一批行政审批，取消个人携带黄金及其制品进出境审批

中国国务院周一宣布，取消和下放58项行政审批项目，包括取消个人携带黄金及其制品进出境审批等；取消67项职业资格许可和认定事项，取消19项评比达标表彰项目。

--路透专访：靠引导对外直接投资来平衡中国经常项目顺差仍是资源错配--余永定

坐拥全球最多的外汇储备，中国政府正从战略层面上鼓励资本输出，加大对外直接投资是主要渠道之一。但中国社会科学院学部委员余永定指出，依靠政府引导对外直接投资或其他形式的对外投资来平衡中国经常项目顺差，依然是一种资源的跨境错配，应让市场自主决定。

【金融】

--中国金融：央行扩大存款利率浮动上限后有八家银行宣布一浮到顶--报导

中国国内媒体周日报导，上周五中国央行上调存款利率浮动上限后，目前，八家银行已经将存款利率上浮到基准利率的1.2倍。根据现代快报的报导，这八家银行均一浮到顶，较中国央行公布的基准利率上浮20%。其中包括：江苏银行、南京银行、苏州银行、宁波银行 、紫金农商行、平安银行、恒丰银行和稠州商业银行。

--《焦点》房地产和制造业不景气，给中国影子银行治理帮大忙

中国当局设法治理“影子银行”活动的努力正在取得成效，这要归因于经济成长放缓和监管加强。不过，一项力求限制高风险放贷活动的政策取得一些成果，对于中央政府来说并不完全是好消息，因小企业可能更难获得融资。中国央行周五宣布降息，也不大可能对它们有太大帮助。

【固定收益】

--中国债市动态：央行降息刺激债市买气高涨，收益率直线下行后略反弹

中国银行间债市周一早盘长端国债及金融债收益率大跌，其中10年国开债跌逾30bp。交易人士表示，央行周末降息，现券做多情绪高涨，国债期货亦同步大涨，五年期国债期货主力合约一度涨逾1%，随后收益率小幅反弹近7-8bp。

--中国货币市场：银行间供给增加主要回购利率明显下行，证交所紧势加剧

中国银行间资金市场周一供给较上周增加，回购利率早盘明显下行，隔夜和七天加权利率跌幅在10-20个基点(bp)左右；但受密集IPO影响更为直接的证券交易所，流动性紧张局面则有增无减，至隔夜成交飙升。

--中国货币市场：银行间一年贷款基础利率报价大跌20BP，此前央行降息

作为利率市场化的一个重要指标，中国银行间一年期贷款基础利率(loan prime rate，LPR)报价周一下滑20个基点(bp)至5.56%，此前中国央行逾两年来首次降息。

【外汇】

--人民币汇率：中国降息举措或终结人民币升值进程，未来波动可能加大

中国意外降息是打压人民币的又一举措，使人民币今年可能出现自2005年汇改以来的首次年度下跌。分析师表示，这可能预示着始于5月的人民币涨势将宣告结束，特别是如果央行采取跟进措施、下调存款准备金率的话。央行跟进降准将使市场充斥廉价人民币资金。

--中国汇市：人民币早盘走贬，主因央行降息以及购汇盘趋强带动

中国人民币兑美元周一早盘走弱，盘中触及一个半月低位。中间价与离岸人民币CNH走弱亦推波助澜。交易员反映，早盘市场受购汇影响较大，上周五晚间央行降息与月末购汇因素均刺激购汇需求。

--韩国金融：拟于12月1日开始人民币/韩元直接交易--消息人士

了解情况的消息人士周一对路透称，韩国计划从12月1日开始人民币/韩元直接交易。这一日期略早于原先的计划，因为韩国努力想成为国际人民币业务中心。

【证券/行业】

--《综述》中国意外降息引燃货币政策松动预期，股债双牛行情启动

中国央行上周五意外宣布降息，外界普遍预期国内货币政策松动，国内A股及债市周一出现强劲上涨，就连亚洲市场亦感受到中国辐射出的政策暖意。尽管中国央行坚持此次降息为中性事件，并不代表货币政策的转向，但国内外投行和券商的普遍解读却是降息周期的开始，未来中国可能还有更多降息及持续降准，市场资金面将会越来越宽松，对于股市和债市而言将是中期利好。

--中国股市：沪综指放量收升1.9%至逾三年新高，受央行意外降息提振

中国股市沪综指周一放量收升1.9%至逾三年新高，上周末中国央行两年来首次降息，提振非银金融及地产股大涨。分析师指出，降息对股市总体利好，场内情绪高涨，大盘上行趋势明显，但大涨后短期可能会在高位窄幅震荡。

--香港股市：恒指创9月3日以来最大百分比涨幅，受中国降息提振

香港股市周一大涨1.9%，因中国人民银行上周五意外降息，旨在更有效降低融资成本提振经济。地产和券商类股涨势提振大盘，因投资者预计抵押贷款利率下降。

--中国证券：保荐代表人职业资格许可取消，投行“金饭碗”被打破

中国政府网刊登国务院取消了多项行政审批和许可中，保荐代表人资格许可赫然在列。业内人士指出，这意味着投行业内原先凭借保荐代表资格证书就能获得高额薪水的时代结束，保荐代表这只投行“金饭碗”将被打破。

--香港新股：大连万达IPO获中国证监会批准，在港上市迈进一步--IFR

汤森路透旗下IFR周一引述熟悉交易的消息人士报导，大连万达商业地产已获中国证监会批准其高至60亿美元香港首次公开发行（IPO），这为公司本周稍后寻求港交所批准上市申请清除障碍。

--香港新股：北汽将于周四寻求港交所批准其高至15亿美元上市计划--IFR

据汤森路透旗下IFR周一的报导，中国主要乘用车制造商--北京汽车股份有限公司将于周四（27日）寻求港交所批准其高至15亿美元的IPO（首次公开发售）计划。

--中国个股：百视通拟吸收合并东方明珠及收购四家公司，配套融资百亿元