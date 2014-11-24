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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 16:22 BJT

台湾央行：共发行2,090.5亿台币存单，存单发行余额减7.1亿

路透台北11月24日 - 台湾央行周一公布，共发行2,090.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,097.6亿相较，存单发行余额减7.1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,053.50

91天期 0.93 29.00

182天期 1.05 8.00

央行上日共发行1,114亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,728.9亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为462亿台币，累积至周日超额准备为3,665亿台币、加计前期1%的超额准备为4,371亿台币。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)
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