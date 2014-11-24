台湾央行：共发行2,090.5亿台币存单，存单发行余额减7.1亿

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透台北11月24日 - 台湾央行周一公布，共发行2,090.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,097.6亿相较，存单发行余额减7.1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,053.50
91天期 0.93 29.00
182天期 1.05 8.00
央行上日共发行1,114亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,728.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为462亿台币，累积至周日超额准备为3,665亿台币、加计前期1%的超额准备为4,371亿台币。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳