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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 15:53 BJT

俄罗斯经济：财长称因制裁和油价下跌，一年损失最多1,400亿美元

路透莫斯科11月24日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周一称，该国因西方制裁而一年损失约400亿美元，因油价下跌而一年损失约900亿-1,000亿美元。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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