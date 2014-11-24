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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 15:48 BJT

卢布汇率：卢布兑美元和欧元涨逾2%，因市场人气转暖及油价小升

路透莫斯科11月24日 - 俄罗斯卢布周一盘初扩大涨幅，兑美元日内涨逾2%，受助于全球投资者乐观人气，以及油价小幅回升。

0739 GMT，卢布兑美元 走高约2.1%至44.75，兑欧元 也上扬2%至55.53。(完)
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