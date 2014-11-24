《中国企业债发行日程表》--11月24日

全球金市：美元上扬打压金价，但朝鲜问题相关担忧提供支撑

路透4月18日 - 金价周二小幅下跌，因美元及美债收益率(殖利率)上 涨，不过朝鲜(北韩)相关的地缘政治紧张局势继续构成支撑。金价上日触 及五个月高点。 0047GMT，现货金 微跌0.1%至每盎司1,282.81美元，上日触及1 1月初以来最高点1,295.42美元。 美国期金 跌0.5%，报1,285.20美元。 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一 步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此 的决心 。但朝鲜誓言要继续进行导弹和核试验。 法国将在4月23日举行首轮选举，其结果难以预测，民意调查机构在 计算最极端的决选情形。 美国零售销售和消费者物价数据令人失望，亚特兰大和纽约联邦储备 银行都下修了对美国第一季度经济增长的预估。 美国财长努钦称，特朗普总统最近有关美元过于强势的表态只是针对 近期而言。之后美元企稳。 美国公债收益率从五个月低位走高。(完) (编译 王丽鑫