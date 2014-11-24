《中国企业债发行日程表》--11月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )
以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
=========================================================================================
中山交通发展 8 7 11/25簿记建档 *上限6.50% AA 11/26-11/28 银河证券
集团 (第3-7年末每年还20%本金)
=========================================================================================
西湖电子集团 5 5 *11/25簿记建档 *上限6.30% AA- 11/26-12/1 财通证券
(杭州实业投资集团提供担保)
=========================================================================================
广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 *上限8.15% AA 11/26-12/2 湘财证券
投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券
=========================================================================================
福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 *上限6.50% AA 11/26-12/2 华福证券
投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券
=========================================================================================
浏阳经开区 13 7 11/26簿记建档 上限7.37% AA 11/27-12/2 财富证券
开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券
=========================================================================================
甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 上限6.50% AA+ 12/1-12/9 华龙证券
旅游投资集团 德邦证券
=========================================================================================
广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券
建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券
=========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
=========================================================================================
黑龙江 9 6 11/18簿记建档 7.10% AA+ 11/19-11/25 江海证券
灾后重建 7 6 11/19簿记建档 7.06% AA+ 11/20-11/26
(第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保)
=========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
==========================================================================================
暂无
==========================================================================================
注: *表示新增。(完)
(整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)