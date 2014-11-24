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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 15:55 BJT

欧元债市：西班牙10年期公债收益率首次跌破2%

路透伦敦11月24日 - 西班牙10年期政府公债收益率周一首次跌破2%。欧洲央行进一步推出货币刺激政策的前景，让欧元区国家公债收益率全面下跌。

意大利10年期公债收益率 亦创下纪录低点2.167%。之前欧洲央行总裁德拉吉周五表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。

西班牙10年期公债收益率 下跌3个基点，报1.98%。德国10年期公债收益率 微跌至0.77%，距离历史低点不远。(完)

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