国际油市：中国降息推动布兰特原油升至80.50美元上方，关注OPEC会议

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
0730 GMT时，布兰特原油期货 报每桶80.60美元，日内上涨0.24美元，但脱离上周五触及的逾一周高位81.61美元。美国原油期货 上涨0.21美元至每桶76.72美元。
澳新银行在一份报告中称：”中国出人意料地降息或给大宗商品提供一些最初的支撑，但疲弱的内需和信贷吃紧可能继续压抑人气。“
分析师表示，本周市场焦点将是OPEC是否会在11月27日的会议上决定减产，以遏制近期油价的下滑。
法国兴业银行表示，OPEC需要将日产出减少逾100万桶，才能平衡市场，该行估计这种可能性有60%。
OPEC成员国伊朗、利比亚、委内瑞拉呼吁其它成员国减产以支撑油价，而科威特表示不太可能减产。
而分量最重的成员国沙特，迄今表达的信号较为混乱。
分析师表示，如果OPEC不干预，油价可能继续下滑，而即使减产的话，市场基本面也暗示油价走低。
”油市正处在根本性变化之中--是那种一二十年才会发生一次的变化，“法国兴业银行称，并表示布兰特原油可能最低降至70美元，美国原油则可能降至60-65美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王洋; 审校 张明钧/张涛)
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路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳