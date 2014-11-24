国际油市：中国降息推动布兰特原油升至80.50美元上方，关注OPEC会议

0730 GMT时，布兰特原油期货 报每桶80.60美元，日内上涨0.24美元，但脱离上周五触及的逾一周高位81.61美元。美国原油期货 上涨0.21美元至每桶76.72美元。

澳新银行在一份报告中称：”中国出人意料地降息或给大宗商品提供一些最初的支撑，但疲弱的内需和信贷吃紧可能继续压抑人气。“

分析师表示，本周市场焦点将是OPEC是否会在11月27日的会议上决定减产，以遏制近期油价的下滑。

法国兴业银行表示，OPEC需要将日产出减少逾100万桶，才能平衡市场，该行估计这种可能性有60%。

OPEC成员国伊朗、利比亚、委内瑞拉呼吁其它成员国减产以支撑油价，而科威特表示不太可能减产。

而分量最重的成员国沙特，迄今表达的信号较为混乱。

分析师表示，如果OPEC不干预，油价可能继续下滑，而即使减产的话，市场基本面也暗示油价走低。

”油市正处在根本性变化之中--是那种一二十年才会发生一次的变化，“法国兴业银行称，并表示布兰特原油可能最低降至70美元，美国原油则可能降至60-65美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻