欧洲经济：ECB委员支持欧盟投资促进计划，称有助于提振增长

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透维也纳11月24日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼支持欧盟执委会计划出台的3,000亿欧元(3,720亿美元)投资计划。该计划旨在提振低迷的投资，以避免欧洲生产率增长受到抑制。
“新任欧盟执委会提出一篮子投资方案，以及旨在增强智能基础设施、教育、研究和能源的监管改革，设定了正确的优先重点，”他周一在一个经济座谈会上表示。
他表示，欧洲中部、西部和南部地区在欧洲的长期增长前景最佳，但与欧元区年增长均值的差距可能会从过去的最高4个百分点降至2个百分点以下。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳