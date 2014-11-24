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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 16:14 BJT

欧洲经济：ECB委员支持欧盟投资促进计划，称有助于提振增长

路透维也纳11月24日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼支持欧盟执委会计划出台的3,000亿欧元(3,720亿美元)投资计划。该计划旨在提振低迷的投资，以避免欧洲生产率增长受到抑制。

“新任欧盟执委会提出一篮子投资方案，以及旨在增强智能基础设施、教育、研究和能源的监管改革，设定了正确的优先重点，”他周一在一个经济座谈会上表示。

他表示，欧洲中部、西部和南部地区在欧洲的长期增长前景最佳，但与欧元区年增长均值的差距可能会从过去的最高4个百分点降至2个百分点以下。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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