中国公开市场：今日将进行50亿元14天期正回购操作--业内人士

路透上海11月25日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行50亿元人民币正回购操作，期限14天。

据路透统计，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

中国央行上周六（22日）时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

央行公开市场上周释放乐观信号提振机构信心，周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。

另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。