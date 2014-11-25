台湾债市：RP利率持平，因应交割投信端资金进出较显频繁

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平，资金交易人士认为，因应周三交割30年公债及多档长年期美元债，近两日投信端资金流动较显频繁，但整体市场资金不致紧俏，令RP利率维持在既有区间、变化不大。
市场调度人士指出，月底将至，为避免资金落点月底，部分券商采取差别报价引导资金分散落点，凡是落点月底前的公司债RP仅给予较低利率的0.62%，10天期公司债RP则成交在0.63%，一个月公司债RP才得以较高利率的0.65%成交，已有其他家券商打算跟进。
〞今天投信端进出比较频繁。〞一位大型证券商交易员说。
另有大型券商交易人士提及，近日寿险端皆已提前做好调度因应周三30年公债及两档美元债交割，预计明日交割对RP资金情势影响有限，且目前寿险端资金仍偏松，月底前RP利率有望持稳在现有区间。
此外，票券商指出，此前先行避开资金落点月底，今天到单量持续偏少，月底前只收跨月RP资金，本月底投信及寿险端资金情势偏松，市场较为关至年底资金动态。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP今日成交区间在0.63-0.64%，跨月公司债RP交投落在0.64-0.65%；今日交投利率大致持平上日。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。
今日债券交割上海商银 33亿台币金融债，还本则有合作金库 41亿台币金融债。
本周余日公司债发行情况：周三30年公债229亿台币、台湾银行5.8亿美元金融债、第一金控 旗下第一银行3亿美元金融债；周五光鼎电子 2亿台币转换公司债。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。