台湾债市：RP利率持平，因应交割投信端资金进出较显频繁

路透台北11月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二大致持平，资金交易人士认为，因应周三交割30年公债及多档长年期美元债，近两日投信端资金流动较显频繁，但整体市场资金不致紧俏，令RP利率维持在既有区间、变化不大。

市场调度人士指出，月底将至，为避免资金落点月底，部分券商采取差别报价引导资金分散落点，凡是落点月底前的公司债RP仅给予较低利率的0.62%，10天期公司债RP则成交在0.63%，一个月公司债RP才得以较高利率的0.65%成交，已有其他家券商打算跟进。

〞今天投信端进出比较频繁。〞一位大型证券商交易员说。

另有大型券商交易人士提及，近日寿险端皆已提前做好调度因应周三30年公债及两档美元债交割，预计明日交割对RP资金情势影响有限，且目前寿险端资金仍偏松，月底前RP利率有望持稳在现有区间。

此外，票券商指出，此前先行避开资金落点月底，今天到单量持续偏少，月底前只收跨月RP资金，本月底投信及寿险端资金情势偏松，市场较为关至年底资金动态。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数跨月公债RP成交在0.55%；月内公司债RP今日成交区间在0.63-0.64%，跨月公司债RP交投落在0.64-0.65%；今日交投利率大致持平上日。

大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。成交皆与上日雷同。

今日债券交割上海商银 33亿台币金融债，还本则有合作金库 41亿台币金融债。