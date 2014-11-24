《国债期货周评》资金紧张掣肘多头热情

（本文由国泰君安固定收益部周文渊供稿，仅代表本人观点）

在季末财政缴款、天量IPO冻结资金以及银行对同业存款缴准预期的多重利空下，本周资金面持续紧张，即便是周四央行主动缩减了正回购操作的规模也未能显着抚平市场的紧张情绪，银行间和交易所资金利率全面上行，截止周五收盘R007收于4.20%，最高触及6.50%，而交易所GC007连续三个交易日向上跳空，周五收于6.135%， “钱荒”的阴影再度来袭。受紧张的资金面影响，本周现券成交热度较前两周下降，收益率整体向上，流动性压力对于短期品种收益率的影响更甚，1-3年国债收益率反弹10bp左右，1-3年国开债收益率反弹普遍在15-20bp，各评级短融和1-3年企业债收益率普升15-30bp，各收益率曲线呈平坦化态势。

由于资金紧张，上周期货市场保持震荡。主力合约各交易日平均振幅保持在0.59%的高位，截止周五，TF1412、TF1503及TF1506的结算价分别为96.25、96.838和97.254元，较前一周分别下跌0.034元（-0.73%）、上涨0.09元（0.09%）和上涨0.136元（0.14%）。市场成交量和持仓量继续上升，主力合约TF1503日均成交11112手，环比小降272手；日均持仓量为19002手，较上周均值大幅上升3690.2手。截止周五收盘，前五大期货公司空单持仓为14015手，多单持仓为6947手，净持仓为7068手空单，较上周上升1370手，空头力量持续保持强硬。在几大期货公司中，国泰君安期货对于主力合约TF1503的多单持仓为2412手，排名第一，而空单持仓排名首位的则是中信建投期货，持仓量为4834手。整体来看，多单空单排名前几的大期货公司对于TF1503的多空单持仓涨跌互现，市场活跃度持续提升。

CTD券方面，主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券为140024.IB，周五CTD券的基差为-0.342，IRR为4.729%。由于上周CTD券续发债发行上市，CTD券交投活跃度较前几周大幅上升，全周累计成交78.20亿元，盘中收益率呈震荡上行态势。截止周五，其收盘成交收益率为3.62%，较上周上升8bp，而中债估净收益率上升约3bp，期货现货周中波动方向基本一致，期货略领先现券市场，但全周来看涨跌出现背离。主力合约TF1503的CTD券基差整体维持在负值水平，周五在国债期货快速上涨导致基差显着下降，接近CTD券上市之初水平。目前判断上周末CTD券的续发债可能在供给上对其造成了一定影响，导致了现券市场市场与期货市场价格发生背离，未来随着供给冲击的影响消弭，现券价格或将逐步跟上期债市场，基差有望回升，可以考虑进行做多基差套利。

海外市场方面，美国首申失业金人数小幅下降，显示劳动力市场正在缓步改善，但动力仍不强。欧洲和日本方面经济仍无明显起色，其中欧元区综合PMI降至16个月低点，日本10月份贸易逆差达到7100亿日元，为35年来同期次高水平，欧央行与日本银行货币政策大幅放松的预期持续升温。资本市场上，本周美国三大股指周中继续小涨，尾盘受中国央行降息的影响而集体拉升，道琼斯工业指数周五收盘于17810.06点，上涨0.89%，继续刷新历史新高；纳斯达克指数周五收于4712.97点，标普500周五收于2063.50点，较上周分别上涨0.70%和1.19%。债市方面，本周美国10年期国债收益率周五收于2.31%，较前一周小降1bp，周中先涨后跌。同样受周末中国央行降息影响，英国富时100指数一周上涨1.74%，而日经指数在前期本国央行宽松货币政策逐步被市场消化后显出疲态，虽然受中国央行降息而尾盘拉升，但全周来看仍较上周下跌0.2%。

总体来看，在投机盘持续涌入后，最近国债期货市场的波动性大大提高，加上政策上重磅消息的频出，市场本周显得比较焦躁。全周引领市场情绪的是近一月以来罕见的流动性紧张和决策层旨在降低融资成本的政策，周四银行间市场甚至延时半小时，国债期货市场基本也在流动性紧张-空头发力-宽松政策预期升温-多头势起这样一种反复循环中忽高忽低。前段时间悬而未决的两个问题在本周得到了解答。第一，外部环境方面，在美联储退出定向宽松、明年加息几成定局，和日欧央行反向加大宽松力度的条件下，中国央行选择站在哪一边？第二，内部环境方面，中国决策层如何看待目前的国内经济局势？

对于第一个问题，央行通过在周五的降息举措给出了答案，未来一段时间内我们应该会脱离对美联储政策的跟随，相应地人民币未来大概率将会贬值，这样一方面有助于出口，进一步稳住今年来中央在提升就业上所获得的战果，另外一方面也与中央目前通过基础国家战略投资而鼓励资本走出去的大方向相一致；对于第二个问题，一周以来国务院出台的新“融十条”，银监会和证监会的ABS备案制落地，以及央行周五的降息的核心指向就是降低实体经济融资成本，而降低融资成本的本意实际也必定落脚到促进经济发展上，只不过在政策选择上会兼顾结构调整，因此我们认为目前中央虽然对经济增速下滑的容忍度有所提高，但对实体经济的看法仍略偏悲观。结合这两个问题，可以判断未来的货币政策将继续保持实质上的宽松，且力度大概率会加强。在宽松的货币政策下，经济中的无风险利率中枢有望快速下移，而中期内银行等金融机构的风险偏好预计会相应提高，债市此前“宽货币紧信贷”的牛市基础将被打破。