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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.22%，上日加权利率3.5052%

路透上海11月25日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.22%，上日该期限加权平均利率为3.5052%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.22% 3.50% 3.5052%

周一银行间市场质押式回购总成交金额为10,150.61亿元，较上日的8,576.10亿元增近两成；其中，隔夜品种成交7,726.21亿元，上日为6,544.87亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校)
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