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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 16:40 BJT

中港个股：中交建计划非公开发行优先股，集资至多145亿元

路透香港11月24日 - 中国交通建设股份有限公司 周一称，拟通过非公开发行优先股，集资总额不超过145亿元人民币。

公司在上海证券交易所的声明称，是次发行的优先股总数不超过1.45亿股，募集资金总额不超过145亿元人民币，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求，和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

募集资金将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金及补充一般流动资金。

中交建表示，将采取向合格投资者非公开发行的方式，分期发行优先股，并自中国证监会核准发行日起计六个月内实施首期发行，发行量不少于总发行量的50%，其余数量在24个月内发行完毕。（完）

浏览公司公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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