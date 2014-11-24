中港个股：中交建计划非公开发行优先股，集资至多145亿元

国际油市：油价涨跌互见，美国政府报告显示产量上升
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透香港11月24日 - 中国交通建设股份有限公司 周一称，拟通过非公开发行优先股，集资总额不超过145亿元人民币。
公司在上海证券交易所的声明称，是次发行的优先股总数不超过1.45亿股，募集资金总额不超过145亿元人民币，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求，和市场条件等情况在上述额度范围内确定。
募集资金将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金及补充一般流动资金。
中交建表示，将采取向合格投资者非公开发行的方式，分期发行优先股，并自中国证监会核准发行日起计六个月内实施首期发行，发行量不少于总发行量的50%，其余数量在24个月内发行完毕。（完）
浏览公司公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透东京4月18日 - 原油价格周二亚洲时段涨跌互现，市场交投清淡，因有许多市场逢假期休市最多达四天；此外，美国官方报告显示产量上升，可能令油价在近期涨势之后受到抑制。
路透北京4月18日 - 针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。
路透上海4月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.89%，SDR篮子指数跌0.44%，BIS指数跌2.35% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8849 -64 欧元 7.3289 -264 日圆 6.3152 339 港元 0.8858 -9.1 英镑 8.6507 -241 澳