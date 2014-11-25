台湾股市：小幅收跌结束连四日涨势，选前料在9,000点上方盘整

路透台北11月25日 - 台湾股市周二小幅收跌，结束此前连续四日涨势。分析师指出，由于MSCI明晟季度调整今日盘后生效，反应台股权重遭到微降，尾盘由红翻黑；不过指数已站稳年线约8,934点上方，短线不致向下探低，在周末台湾六都首长选举前料在9,000点上方盘整。

台湾加权股价指数 收跌0.07%或6.09点，报9,116.24点。今日成交初值 为873.25亿台币，上交易日修正后为766.11亿。

元大宝来投信此前援引MSCI明晟最新季度资料显示，本次台股在全球新兴市场指数权重由12.06%调降至11.96%、亚洲除日本指数权重由15.37%下调至15.27%、全球市场指数则维持1.32%不变。最新权重将在周二(25日)收盘后生效。

“（这一波）台币贬值、股价还涨，蛮特殊的，不像以前台币贬值都会引发外资撤退。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

截止昨日，外资已连五日买超台股逾350亿台币。他指出，外资看好欧美股市维持上涨格局，持续加码台股可以预期，此次台币贬值是随亚币全面竞贬，不致构成外资出走条件，外资未撤退对台股仍属正面助益。

就技术分析来看，他提到，台股10日线、月线及季线即将纠结在9,000点附近，料九千大关将会强力支撑，短线指数主要区间料在9,000-9,250点间来回。

此外，保德信投信基金经理人廖炳焜表示，本周末即将进行地方公职人员选举，观望气氛浓厚，加以目前量能不足仍是隐忧。不过摩台指上周五(21日)已突破前期高点至340.2，约当台股9,333点位，预期台股仍有机会挑战前波高点。

至于中国上周末降息，他认为，在全球央行相继维持宽松货币政策下，有利外资资金支撑亚洲股市，待选举结果出炉消息完全反应，评估加权指数应有机会在12月中下旬为2015年的元月行情暖身。