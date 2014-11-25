台湾股市：小幅收跌结束连四日涨势，选前料在9,000点上方盘整

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月25日 - 台湾股市周二小幅收跌，结束此前连续四日涨势。分析师指出，由于MSCI明晟季度调整今日盘后生效，反应台股权重遭到微降，尾盘由红翻黑；不过指数已站稳年线约8,934点上方，短线不致向下探低，在周末台湾六都首长选举前料在9,000点上方盘整。
台湾加权股价指数 收跌0.07%或6.09点，报9,116.24点。今日成交初值 为873.25亿台币，上交易日修正后为766.11亿。
元大宝来投信此前援引MSCI明晟最新季度资料显示，本次台股在全球新兴市场指数权重由12.06%调降至11.96%、亚洲除日本指数权重由15.37%下调至15.27%、全球市场指数则维持1.32%不变。最新权重将在周二(25日)收盘后生效。
“（这一波）台币贬值、股价还涨，蛮特殊的，不像以前台币贬值都会引发外资撤退。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。
截止昨日，外资已连五日买超台股逾350亿台币。他指出，外资看好欧美股市维持上涨格局，持续加码台股可以预期，此次台币贬值是随亚币全面竞贬，不致构成外资出走条件，外资未撤退对台股仍属正面助益。
就技术分析来看，他提到，台股10日线、月线及季线即将纠结在9,000点附近，料九千大关将会强力支撑，短线指数主要区间料在9,000-9,250点间来回。
此外，保德信投信基金经理人廖炳焜表示，本周末即将进行地方公职人员选举，观望气氛浓厚，加以目前量能不足仍是隐忧。不过摩台指上周五(21日)已突破前期高点至340.2，约当台股9,333点位，预期台股仍有机会挑战前波高点。
至于中国上周末降息，他认为，在全球央行相继维持宽松货币政策下，有利外资资金支撑亚洲股市，待选举结果出炉消息完全反应，评估加权指数应有机会在12月中下旬为2015年的元月行情暖身。
亚股今日涨跌互见，本地时间13:55时，MSCI亚太明晟除日本指数 走跌0.26%，其中陆股沪综指 续扬0.76%、韩股 上涨0.09%、日股 走升0.19，至于香港股市 则是走跌0.2%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。