瑞士金融：活期存款大增，显示央行可能干预汇市以保卫汇价

路透苏黎士11月24日 - 瑞士各商业银行与央行持有的现金数量上周跳增50亿瑞郎，增幅为2013年7月以来最高，这可能显示央行进行了干预以保卫瑞郎上限。

活期存款水平是衡量各银行为其资金寻找最安全处所的部分指标，它也反应瑞士央行扞卫瑞郎兑欧元1.20上限的努力，该上限是瑞士央行2011年9月6日设定的；设定瑞郎上限旨在抵御通缩和经济衰退。