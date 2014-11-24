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市场报道 | 2014年 11月 24日 星期一 17:42 BJT

瑞士金融：活期存款大增，显示央行可能干预汇市以保卫汇价

路透苏黎士11月24日 - 瑞士各商业银行与央行持有的现金数量上周跳增50亿瑞郎，增幅为2013年7月以来最高，这可能显示央行进行了干预以保卫瑞郎上限。

活期存款水平是衡量各银行为其资金寻找最安全处所的部分指标，它也反应瑞士央行扞卫瑞郎兑欧元1.20上限的努力，该上限是瑞士央行2011年9月6日设定的；设定瑞郎上限旨在抵御通缩和经济衰退。

瑞郎兑欧元上周五跌至九日低点，交易员指称市场盛传瑞士央行可能干预了汇市以压低瑞郎。目前瑞郎兑欧元徘徊于近1.20上限处。

周一公布的数据显示，活期存款从前周的3,156.58亿瑞郎升至3,206.98亿，升至1月以来最高位。

瑞士央行一位发言人拒绝就活期存款上升发表评论。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)
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