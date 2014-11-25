台湾债市：五年债殖利率续探五个月新低，惟年底前交投明显转趋淡静

* 指标五年券殖利率续探五个月新低 * 年底前市场交投明显转趋淡静 * 明日五年券103/15料在1.10-1.12% 路透台北11月25日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二小幅收跌，续 探五个月新低。交易员表示，市场预期美债在感恩节假期前夕交投将略显淡静，暂难释出明 确方向，加以下周一仍有10年新债标售变数，令台债交投相当清淡，主流券殖利率仅随美债 狭幅走跌。 市场人士指出，美国10年期公债上日殖利率微收低至2.3%，维持在低档附近窄幅波动， 带动103/15殖利率持续探低，但该券上日殖利率反应中国意外降息已跌破1.13%的重要关卡 ，市场对该券交投较显观望，致成交量明显较上日萎缩。 今日五年债103/15殖利率续创五个月收盘新低，前波收盘低位为6月16日的1.0875%。 〞目前整体气氛偏多，但利率下行又欠缺动能，毕竟年底大家不想太冲。〞一位证券台 债交易员说。 另有票券交易人士指出，今日成交量能急冻，较难看出交投明确方向，盘面主要延续日 前偏多气氛，但追价意愿略显薄弱，料主流券暂难跳脱既有区间盘整格局。 至于今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，预计下半周 将陆续反应标债变数，且标售时点落在六都首长大选后，由于台北、台中市长选情较为紧绷 ，若执政党败选对台股比较不利，台债也将间接受惠。 交易员预估明日五年债103/15将在1.10-1.12%间交投；10年期公债103/13RA03113R=TW O发行前交易区间暂看在1.60-1.63%。 美国公债价格周一小涨，今日标售的两年期公债获得强劲认购，且月底前有需求，但成 交低迷以及缺乏影响市场的经济数据限制了升幅。指标10年期公债 价格尾盘上 扬3/32，收益率跌至2.30%，上周五报2.32%，徘徊在一周低位附近。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.58 1.1038 1.1030-1.1120 15.50 10 103/13R -0.30 1.6170 1.6155-1.6248 9.50 台湾股市周二小幅收跌，结束此前连续四日涨势。分析师指出，由于MSCI明晟季度调整 今日盘后生效，反应台股权重遭到微降，尾盘由红翻黑；不过指数已站稳年线约8,934点上 方，短线不致向下探低，在周末台湾六都首长选举前料在9,000点上方盘整。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/25(二)：台湾10月M2年增率、德国第三季国内生産总值(GDP)修正值、美国第三季企 业获利初值、GDP数据修正值、美国9月FHFA房价和CaseShiller 20个城市房价指数、美国11 月消费者信心指数、里奇蒙联储综合制造业指数、经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望 报告、欧洲金融市场协会金融论坛、日本央行总裁黑田东彦记者会； 11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值、美国10月建筑许可年率修正 值、美国10月个人收支、耐久财订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值、美 国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数、欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰； 11/27(四)：感恩节假期美国市场休市、中国1-10月规模以上工业企业利润、澳洲第三 季资本支出、德国11月失业人数、欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数、加 拿大第三季经常帐、韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産、日本10月CPI、家 庭支出、失业率、工业生産初值及零售销售、OPEC举行会议； 11/28(五)：美国市场提前休市、英国11月GfK消费者信心指数、日本10月建筑订单和房 屋开工、欧元区11月HICP初值、10月失业率、加拿大第三季GDP、10月PPI。 11/29(六)：台湾举办九合一地方选举。 30 103/16 2.3210 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6170 5 103/15 1.1038 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)