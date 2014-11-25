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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 15:05 BJT

台湾债市：五年债殖利率续探五个月新低，惟年底前交投明显转趋淡静

* 指标五年券殖利率续探五个月新低
    * 年底前市场交投明显转趋淡静
    * 明日五年券103/15料在1.10-1.12%

    路透台北11月25日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二小幅收跌，续
探五个月新低。交易员表示，市场预期美债在感恩节假期前夕交投将略显淡静，暂难释出明
确方向，加以下周一仍有10年新债标售变数，令台债交投相当清淡，主流券殖利率仅随美债
狭幅走跌。 
    
    市场人士指出，美国10年期公债上日殖利率微收低至2.3%，维持在低档附近窄幅波动，
带动103/15殖利率持续探低，但该券上日殖利率反应中国意外降息已跌破1.13%的重要关卡
，市场对该券交投较显观望，致成交量明显较上日萎缩。
    
    今日五年债103/15殖利率续创五个月收盘新低，前波收盘低位为6月16日的1.0875%。
        
    〞目前整体气氛偏多，但利率下行又欠缺动能，毕竟年底大家不想太冲。〞一位证券台
债交易员说。
    
    另有票券交易人士指出，今日成交量能急冻，较难看出交投明确方向，盘面主要延续日
前偏多气氛，但追价意愿略显薄弱，料主流券暂难跳脱既有区间盘整格局。
  
    至于今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，预计下半周
将陆续反应标债变数，且标售时点落在六都首长大选后，由于台北、台中市长选情较为紧绷
，若执政党败选对台股比较不利，台债也将间接受惠。

    交易员预估明日五年债103/15将在1.10-1.12%间交投；10年期公债103/13RA03113R=TW
O发行前交易区间暂看在1.60-1.63%。
    
    美国公债价格周一小涨，今日标售的两年期公债获得强劲认购，且月底前有需求，但成
交低迷以及缺乏影响市场的经济数据限制了升幅。指标10年期公债 价格尾盘上
扬3/32，收益率跌至2.30%，上周五报2.32%，徘徊在一周低位附近。            
  
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -0.58     1.1038    1.1030-1.1120     15.50
   10   103/13R                   -0.30     1.6170    1.6155-1.6248      9.50
 
    台湾股市周二小幅收跌，结束此前连续四日涨势。分析师指出，由于MSCI明晟季度调整
今日盘后生效，反应台股权重遭到微降，尾盘由红翻黑；不过指数已站稳年线约8,934点上
方，短线不致向下探低，在周末台湾六都首长选举前料在9,000点上方盘整。            
       
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    11/25(二)：台湾10月M2年增率、德国第三季国内生産总值(GDP)修正值、美国第三季企
业获利初值、GDP数据修正值、美国9月FHFA房价和CaseShiller 20个城市房价指数、美国11
月消费者信心指数、里奇蒙联储综合制造业指数、经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望
报告、欧洲金融市场协会金融论坛、日本央行总裁黑田东彦记者会；
    11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值、美国10月建筑许可年率修正
值、美国10月个人收支、耐久财订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值、美
国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数、欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰；
    11/27(四)：感恩节假期美国市场休市、中国1-10月规模以上工业企业利润、澳洲第三
季资本支出、德国11月失业人数、欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数、加
拿大第三季经常帐、韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産、日本10月CPI、家
庭支出、失业率、工业生産初值及零售销售、OPEC举行会议；
    11/28(五)：美国市场提前休市、英国11月GfK消费者信心指数、日本10月建筑订单和房
屋开工、欧元区11月HICP初值、10月失业率、加拿大第三季GDP、10月PPI。 
    11/29(六)：台湾举办九合一地方选举。
    
         30      103/16                       2.3210
         20      103/14                     没有成交
         10     103/13R                       1.6170
          5      103/15                       1.1038
          2       103/1                     没有成交
 (完)          

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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