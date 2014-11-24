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货币新闻 | 2014年 11月 24日 星期一 17:31 BJT

欧洲汇市：欧元/瑞郎一周波动率创两个月高点，市场为黄金公投对冲

路透伦敦11月24日 - 周一，欧元/瑞郎一周隐含波动率创两个月高点，因投资者在瑞士黄金公投前为可能的大幅波动寻求对冲。若黄金公投通过，可能阻碍瑞士央行实施政策的能力。

路透数据显示，欧元/瑞郎一周隐含波动率 升至4.025%。

民意调查显示，购买黄金的提案难以通过，但交易商称仍有通过的“尾部风险”，而对冲需求就反映了这种不确定性。

欧元/瑞郎 接近1.20下限，瑞郎周五曾下滑至九日低点。交易员引述市场传闻称，瑞士央行可能正干预汇市以推动瑞郎走贬。

欧元/瑞郎周一升0.1%至1.2025瑞郎。(完)

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