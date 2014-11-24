《中国债市每日综述》降息喜讯鼓舞现券及期货大涨，机构盼公开市场再送利好

* 现券及国债期货均大涨，因央行降息

* 现券收益率早盘快速挫跌，随后有所反弹

* 尾盘买盘再出击，因机构预期政策有进一步宽松空间

* 明日公开市场操作备受瞩目，关注操作量及利率动向

路透上海11月24日 - 中国央行周末宣布降息，带动债市多头情绪高涨，银行间市场现券价格及国债期货周一均大涨。现券收益率早盘快速大幅挫跌后，午后一度略有反弹，但尾市买盘再占主导，因机构预期后续将有进一步宽松政策跟进。

交易员们并表示，明日央行公开市场操作备受瞩目，机构期待能看到正回购利率再下调，或者操作量进一步缩减甚至转而为逆回购，另外，场内对降低存款准备金率的预期也较为浓厚。

“今天开盘就下的很猛，长端跌了有30多个点，后来反弹了10多个bp，尾盘又开始taken了，可能市场猜测明天央行公开市场会有动作。”上海一商业银行交易员称。

中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传统货币政策工具。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。

华东一商业银行交易员也表示，机构对明日公开市场正回购操作持较强预期，可能性包括继续缩减正回购规模甚至停做正回购，或者再下调利率，都将对市场形成支撑，尤其是IRS。

上周公开市场已释放乐观信号提振机构信心，当周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

“(明天公开市场)较大可能是下调利率，停做(正回购)也有可能，那态度更明确了，代表会放水，IRS反应可能会更大，毕竟现券还是要真金白银去买的。”他称。

IRS市场在上周五宣布利率下调后，五年期repo品种一度下跌逾30个点，周一盘中也曾小幅反弹，但尾盘和现券收益率同步小降。

中金公司认为，央行降息是货币政策回归市场化的、以总量调节工具为主的、逆周期操作的开始；展望未来，存贷款基准利率还有小幅下调压力，存准率下调空间巨大，近期会密切关注每周正逆回购发行利率的调整。

现券方面，剩余期限约9.75年的固息国开债140222券最新成交收益率 在3.86%，盘中最低曾到3.80%，上日尾盘为4.1550%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.596元，较上日结算价涨0.758元，或0.78%，盘中最大涨幅曾达1.10%。

**银行间供给增加，证交所紧势加剧**

资金方面，银行间市场周一供给较上周增加，回购利率 明显下行，其中七天加权利率跌幅达15bp；但受密集IPO影响更为直接的证券交易所，流动性紧张局面则有增无减，当日隔夜成交 最高达38.6%。

交易员称，目前资金处于相对紧势，降息对资金价格直接影响有限，反倒是公开市场是否会改变操作方向、SLO何时现身等更值得关注。

若公开市场如常，新股发行因素影响过后，资金面有望逐步恢复正常。更长时间段预期，还要看同业存款是否计入一般存款缴准，以及央行是否会有进一步的放松政策而定。

今日起，沪深两市将有11只新股陆续发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元.

北京一银行交易员称，降息明显利好现券，但对流动性作用有限。回购利率下行，主要还是受益于供给增加。“政策性银行都能出，其他一些小机构也都能出点。资金面好一些，但也没有很宽松。”

他并指出，更长时间段资金预期还要看同业存款是否计入一般存款等政策走向。“明年要把同存当一般存款的话，肯定还是要先降准。”

一年期shibor 今日大降4.62bp至4.8051%，为接近两年以来新低；银行间一年期贷款基础利率(loan prime rate，LPR)报价周一则大幅下滑20个bp至5.56%，此前超过五个月时间维持在5.76%。

证券交易所资金市场上，紧张局面有增无减，因打新机构对资金需求逐步攀升。

上海一券商交易员表示，“七天的还是很难借，我从银行间用利率债借了点隔夜先对付着。”

交易员还指出，银行间市场线下资金方面，今日也有所改善。但因存在时滞，今日三家银行发行的同业存单，利率上行仍较为明显。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,150.61亿元，较上日的8,576.10亿元增近两成；其中，隔夜品种成交7,726.21亿元，上日为6,544.87亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5960 2.6858 -8.98 7,726.21

七天 3.5052 3.6553 -15.01 1,743.27

14天 3.8083 4.4547 -64.64 449.80

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.0000 3.0850 +991.50 3,675.68

七天 9.0000 6.1350 +286.50 433.24

14天 6.0000 7.0150 -101.50 72.47

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7300 2.6600 +7.00 --

七天 3.5000 3.5000 +0.00 --

14天 3.5900 3.9200 -33.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5540 2.5860 -3.20 --

七天 3.2230 3.2180 +0.50 --

三个月 4.1450 4.1758 -3.08 --