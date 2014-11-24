重发 -《路透晚报》--11月24日日间新闻摘要（国际版）

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路透11月24日 -

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国准备再次降息，因担心通缩风险--消息

参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。一位参与内部政策讨论的政府智库资深经济学家表示，“最高领导层已经改变了他们的观点。”

--伊朗核谈判可能再延期，美国认为存在巨大分歧

世界大国与伊朗周六未能克服重大分歧，尚未打破伊朗核计划造成的12年来的僵局，磋商有可能再次延期。美国国务卿克里称，尽管有迹象显示取得一些进展，但双方仍存在“巨大分歧”。一位欧洲消息人士称，在周一前达成最终协议的可能性“非常小”。

--选民若不积极参加投票，可能降低安倍政府执政的民意支持度

日本选民对安倍晋三首相为何现在举行选举感到迷惑不解，对反对党候选人也无甚印象，因此缺席12月14日投票的选民数量可能会创下纪录高点。这或许有助于安倍执政联盟在国会众议院选举中获胜，但同时也将损及他推行经济复兴计划所需要的、新的、强有力的执政民意支持度。

--房地产和制造业不景气，给中国影子银行治理帮大忙

中国当局设法治理“影子银行”活动的努力正在取得成效，这要归因于经济成长放缓和监管加强。瑞银驻香港分析师Donna Kwok表示，银行承兑汇票和信托贷款“过去几个月一直受监管加强的打压，因此这是一个持续趋势”。随着监管收紧，信托公司规避风险意愿上升，从而遏制了信托贷款的增长。

对中国来说，约束贷款的风险形式可能损害扩大对中小型企业贷款的既定目标。主要大银行通常避免融资给规模较小的企业，宁可放款给国有企业。

--欧洲议会或提议拆分谷歌搜索业务，以限制其市场主导地位

欧洲议会正在准备一项不具约束力的解决方案，建议把谷歌在欧洲的搜索引擎业务从其它业务中分拆出来，作为限制该公司在搜索市场中主导地位的一个可能办法。

欧洲政界人士越来越担心谷歌等美国企业掌控互联网行业，已开始研究各种办法来遏制这些企业的影响力。其中，公开要求分拆业务将是影响最为深远的行动提议，也是谷歌业务面临的一大威胁。

[市场摘要]

--日本股市：周一休市。

--中国股市：沪综指放量收升1.9%至逾三年新高，受央行意外降息提振

中国股市沪综指周一放量收升1.9%至逾三年新高，上周末中国央行两年来首次降息，提振非银金融及地产股大涨。分析师指出，降息对股市总体利好，场内情绪高涨，大盘上行趋势明显，但大涨后短期可能会在高位窄幅震荡。

沪综指收报2,532.88点，大涨46.09点或1.85%，此前收盘高点为2011年9月1日的2,556.04点；上证A股今日成交3,299亿元人民币，较上日的1,976亿增近七成。

--香港股市：

香港股市大涨，因中国人民银行上周五意外降息，旨在更有效降低融资成本提振经济。恒生指数上涨1.9%，为9月3日以来最大百分比涨幅，收在23,893.14点。恒生国企指数劲扬3.8%，收报10,842.83点。

--汇市：欧元接近两年低点，投资者认为欧洲央行将继续放宽政策

欧元兑美元欧洲盘中接近两年低位，投资者押注欧洲央行(ECB)将进一步放宽货币政策以抵御通缩威胁。德拉吉讲话周五打压欧元下跌逾1.2%，为两个半月以来最大单日跌幅。欧元在周一亚洲盘初进一步下滑触及1.2359美元，距本月稍早所及两年低位1.2358仅一步之遥。欧洲时段，欧元持平在1.2383。

--欧元债市：西班牙公债收益率首次跌破2%，ECB进一步刺激前景是推力

西班牙10年期公债收益率周一首次跌破2%，欧洲央行或将公债纳入资产购买计划的前景，压低欧元区收益率。西班牙10年期公债收益率日内下跌4个基点，报1.98%。意大利公债收益率 也下跌4个基点报2.154%。

德国10年期公债收益率跌至0.77%，距离10月中旬的历史低点0.716%不远。

--金属期市：伦敦期铜下跌，抹掉上周中国降息消息公布后录得的涨幅

伦敦金属价格下滑，抹去上个交易日的涨幅，因中国经济成长运转不畅，令需求前景暗淡。上周中国政府两年来首次出手降息，曾引发市场上涨。0857GMT，LME期铜下滑0.65%至每吨6,681美元，脱离上周五触及的三周高点6,772.50美元。上海期交所主力1月期铜上涨0.7%，报每吨47,800元人民币，回吐此前逾1%的涨幅。其它LME金属也走低。LME期镍下跌0.5%。

--国际油市：中国降息推动布兰特原油升至80.50美元上方，关注OPEC会议

布兰特原油升至每桶80.50美元上方，石油输出国组织(OPEC)本周稍晚将开会讨论减产问题，而中国上周降息举动也支撑了油价。不过欧洲盘中油价回档至平盘附近，0859 GMT时，布兰特原油期货报每桶80.40美元，日内近持平，脱离上周五触及的逾一周高位81.61美元。美国原油期货近持平，报每桶76.52美元。

--全球金市：金价持稳于三周高位附近，中国降息构成提振

金价接近三周高位，守住上日涨幅，因预期中国意外降息将提振该国黄金需求，不过美元走势强劲限制涨幅。0901GMT时，现货金报1196.20美元。