更正-路透基点：工银金融租赁的贷款规模增至6.9亿美元，额度分配出炉

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(更正：因英文原文有误，第六段中“三井住友银行上海分行”应更正为“三井住友信托银行股份有限公司上海分行”)
路透11月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，工银金融租赁有限公司三年期境内定期贷款规模已经从最初的3.5亿美元增加近一倍，达到6.9亿美元。
消息人士称，协议定于周三签署。
渣打银行、中国信托商业银行上海分行、富邦银行(中国)、永亨银行(中国)、永隆银行深圳分行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。渣打银行还担任额度代理行，承贷5,700万美元。其它四家牵头行兼簿记行各自承贷5,000万美元。
牵头行还包括：永丰银行中国（5,000万美元）、兆丰国际商业银行苏州分行（5,000万美元）、韩国产业银行上海分行（3,500万美元）、彰化商业银行昆山分行（3,000万美元）、联昌银行上海分行（3,000万美元）、华南商业银行深圳分行（3,000万美元）、韩国外换银行北京分行（3,000万美元）、台湾土地银行上海分行（3,000万美元）、开泰银行深圳分行（2,000万美元）和开泰银行成都分行（1,000万美元）。
台湾银行上海分行、韩亚银行广州分行和台湾合作金库苏州分行担任主办行，各自承贷2,000万美元。
创兴银行汕头分行（1,500万美元）、玉山商业银行东莞分行（1,000万美元）、浦发矽谷银行（1,000万美元）、三井住友信托银行股份有限公司上海分行（1,000万美元）、大众银行(香港)深圳分行（700万美元）和大新银行中国（600万美元）担任协办行。
此项贷款包括5.2亿美元的A部分和1.7亿美元的B部分。
贷款最高综合收益为270个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码252个基点，有50个基点的费用。
贷款有两年宽限期，之后将分三期按半年不等额偿还，第一期和第二期分别偿还15%，第三期偿还70%。
工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的飞机、船舶和设备租赁租赁业务。穆迪对该公司评级为A3，标普给予A-评级。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申