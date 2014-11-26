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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 10:57 BJT

更正-路透基点：工银金融租赁的贷款规模增至6.9亿美元，额度分配出炉

(更正：因英文原文有误，第六段中“三井住友银行上海分行”应更正为“三井住友信托银行股份有限公司上海分行”)

路透11月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，工银金融租赁有限公司三年期境内定期贷款规模已经从最初的3.5亿美元增加近一倍，达到6.9亿美元。

消息人士称，协议定于周三签署。

渣打银行、中国信托商业银行上海分行、富邦银行(中国)、永亨银行(中国)、永隆银行深圳分行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。渣打银行还担任额度代理行，承贷5,700万美元。其它四家牵头行兼簿记行各自承贷5,000万美元。

牵头行还包括：永丰银行中国（5,000万美元）、兆丰国际商业银行苏州分行（5,000万美元）、韩国产业银行上海分行（3,500万美元）、彰化商业银行昆山分行（3,000万美元）、联昌银行上海分行（3,000万美元）、华南商业银行深圳分行（3,000万美元）、韩国外换银行北京分行（3,000万美元）、台湾土地银行上海分行（3,000万美元）、开泰银行深圳分行（2,000万美元）和开泰银行成都分行（1,000万美元）。

台湾银行上海分行、韩亚银行广州分行和台湾合作金库苏州分行担任主办行，各自承贷2,000万美元。

创兴银行汕头分行（1,500万美元）、玉山商业银行东莞分行（1,000万美元）、浦发矽谷银行（1,000万美元）、三井住友信托银行股份有限公司上海分行（1,000万美元）、大众银行(香港)深圳分行（700万美元）和大新银行中国（600万美元）担任协办行。

此项贷款包括5.2亿美元的A部分和1.7亿美元的B部分。

贷款最高综合收益为270个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码252个基点，有50个基点的费用。

贷款有两年宽限期，之后将分三期按半年不等额偿还，第一期和第二期分别偿还15%，第三期偿还70%。

工银金融租赁是中国工商银行的全资子公司，聚焦于大型、专业化的飞机、船舶和设备租赁租赁业务。穆迪对该公司评级为A3，标普给予A-评级。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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