欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，因德国IFO企业信心指数反弹

欧元兑英镑 升0.25%至0.79315英镑，从Ifo报告公布前的低点0.79035反弹。德国11月IFO企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。

“Ifo数据暂时安抚市场，但欧元出现任何反弹都会遭遇卖盘。欧元/英镑可能在0.7950附近遇阻，”一现汇交易商称。

英镑兑美元跌至1.5642。投资者愈发选择避开英镑，因诸多迹象显示英国经济增长放缓，而且在明年5月大选前的政治风险也在升高。

“英镑/美元当前问题在于，对于明年春天升息的乐观看法现在看起来只是一厢情愿，而且随着英国大选开始引人关注，投资者对英镑/美元的关注将较有限，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmed称。(完)

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