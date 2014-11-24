重温稿-《中国新债预测》国开行四期债预测近二级，降息引发做多情绪料支撑

* 招标品种: 第25、27、28、29增发债

* 期限及金额上限：均为50亿元

* 招标时间: 3/5年 11月25日9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.57%-3.70%;3.71%-3.80%；3.76%-3.90%；3.78%-4.90%

* 预测均值: 3.67%；3.76%；3.83%；3.86%

路透上海11月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-10年四期债。路透调查显示，虽然月末临近新股大批量集中申购令资金面承压，国开行临时取消一年期品种发行，但央行周末降息引发现券收益率大跌，料短期做多情绪还将为一级新债招标提供支撑；明日各期债利率预测均值分别为3.67%、3.76%、3.83%和3.86%。

他们并认为，明日公开市场如何操作暂成为降息之后市场关注焦点，或对明日新债招标也将产生一定影响。

上海一银行交易员认为，央行降息带来的做多热情还将对明日一级市场新债招标提供一定支撑，只是还需要看看公开市场怎么操作。

银行间债市周一长端国债及金融债收益率大跌，其中10年国开债一度跌逾30bp。交易人士表示，央行周末降息，现券做多情绪高涨，国债期货亦同步大涨，五年期国债期货主力合约一度涨逾1%。

华北一银行交易并指出，资金面虽然对短期品种承压，但是长端品种收益率跌幅过大，也压制了短债收益率走高的空间。

上海另一银行交易员表示，虽然继央行降息强刺激之后，短期公开市场调降正回购利率可能性逐步降低，但是市场不少机构仍旧谨慎关注明日是否释放信号。

明日四期债分别为该行今年第25期 、27期、28期和29期的增发债。

具体发行条款如下：

第25、27、28、29增发债

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发行上限 各期均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：11月25日上午9:30-10:30

7/10年：11月25日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 11月27日

起息日 3年：10月17日

5/7/10年：11月20日

分销期 11/26-11/27

上市日 3/5/7/10年期12月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)