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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 16:49 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，银行业卖超2亿台币

路透台北11月25日 - 台湾柜台买卖中心周二
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      1.50      3.50        -2.00
     证券业      4.00      2.00        +2.00
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