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市场报道 | 2014年 11月 24日 星期一 18:37 BJT

投行观点：高盛将Costco Wholesale 从美国买入名单中剔除

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 于春红; 审校)
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