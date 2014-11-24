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市场报道 | 2014年 11月 24日 星期一 22:39 BJT

美国热股：特斯拉与宝马讨论电池等合作事宜，前者股价小跌

路透11月24日 - 美国电动车生产商特斯拉汽车 执行长伊隆-马斯克对德国明镜周刊表示，该公司目前正与德国宝马汽车 就电池与轻量化零件可能的结盟进行讨论。

在周一盘初交易中，特斯拉汽车股价小跌0.3%，报242.10美元。(完)
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