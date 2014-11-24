USDA报告：11月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透11月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 11/20/2014 11/13/2014 11/13/2014 11/21/2013
初值 修正值 前值
小麦 447,353 142,544 139,351 342,824
燕麦 0 0 0 116
大麦 245 0 0 3,862
玉米 529,801 409,212 401,116 769,223
高粱 130,435 179,969 178,940 63,931
大豆 2,784,913 3,127,315 3,113,311 1,833,653
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 11,866,525 17,515,755
燕麦 200 1,252
大麦 67,360 71,611
玉米 8,325,431 7,239,543
高粱 1,933,780 833,440
大豆 19,410,098 15,999,218
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 4/18 深 周大生 002867 7,685 19.92 22.99 广发证券 4/20 4/19 沪 迪贝电气 732320 2,500 *9.93 *22.98 东方花旗 4/21 4/20 深 绿康生化 002868 3,000 -- -- 兴业证券 4/24 4/20 深 超频三 300647 3,000 -- -- 广发证券 4/24 4/20 沪 金石资源 732505 6,000 -- --