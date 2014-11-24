版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 00:03 BJT

USDA报告：11月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透11月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 11/20/2014 11/13/2014 11/13/2014 11/21/2013

初值 修正值 前值

小麦 447,353 142,544 139,351 342,824

燕麦 0 0 0 116

大麦 245 0 0 3,862

玉米 529,801 409,212 401,116 769,223

高粱 130,435 179,969 178,940 63,931

大豆 2,784,913 3,127,315 3,113,311 1,833,653

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 11,866,525 17,515,755

燕麦 200 1,252

大麦 　 67,360 71,611

玉米 8,325,431 7,239,543

高粱 1,933,780 833,440

大豆 19,410,098 15,999,218

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 李军；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐