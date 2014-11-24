表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.542%，投标倍数为3.71

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透华盛顿11月24日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.542% 中值 0.520% 低值 0.490% 价格/得标 价格 99.916676 高值得标比率 0.26% 投标倍数 3.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,116,800 总投标 103,979,190,000 竞争性投标得标 27,753,076,800 非竞争性投标得标 147,040,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 74,408,000,000 初级市场交易商得标 13,313,780,000 直接投标 10,207,150,000 直接投标得标 4,496,750,000 间接投标 19,117,000,000 间接投标得标 9,942,546,800 发行细节 发行日 2014/12/01 到期日 2016/11/30 CUSIP码 912828G46
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 母红；审校 李军)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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