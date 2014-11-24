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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 02:06 BJT

表格: 美国财政部标售两年期公债得标利率为0.542%，投标倍数为3.71

路透华盛顿11月24日 - 美国财政部称，其两年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率 高值 0.542% 中值 0.520% 低值 0.490% 价格/得标 价格 99.916676 高值得标比率 0.26% 投标倍数 3.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,116,800 总投标 103,979,190,000 竞争性投标得标 27,753,076,800 非竞争性投标得标 147,040,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 74,408,000,000 初级市场交易商得标 13,313,780,000 直接投标 10,207,150,000 直接投标得标 4,496,750,000 间接投标 　 19,117,000,000 间接投标得标 　 9,942,546,800 发行细节 发行日 2014/12/01 到期日 2016/11/30 CUSIP码 912828G46

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

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(编译 母红；审校 李军)
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