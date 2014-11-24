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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 05:11 BJT

USDA报告：截至11月23日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透11月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 11/23/14 11/16/14 11/23/13 五年均值

冬麦生长状况 - 优 9 10 9 -- - 良 49 50 53 -- - 普通 36 34 30 -- - 差 5 5 6 -- - 很差 1 1 2 -- 玉米收割率 94 89 94 92 大豆收割率 97 94 95 98 棉花收割率 　　　　　　77 69 77 83 冬麦出苗率　　　　　　　92 87 92 89(完)

(编译 李军；审校 母红)
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