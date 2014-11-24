《日本重要政经日程》--11月25日

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月24日(一)
2350 - 日本央行公布10月31日政策会议记录
11月25日(二)
0200 - 日本央行总裁黑田东彦在名古屋发表讲话并召开记者会
0100 - 欧洲央行管理委员会委员诺亚及法国经济部长马克龙在东京欧洲金融论坛发表讲话
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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