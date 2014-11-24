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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 06:06 BJT

《日本重要政经日程》--11月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月24日(一)

2350 - 日本央行公布10月31日政策会议记录

11月25日(二)

0200 - 日本央行总裁黑田东彦在名古屋发表讲话并召开记者会

0100 - 欧洲央行管理委员会委员诺亚及法国经济部长马克龙在东京欧洲金融论坛发表讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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