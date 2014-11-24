日韩经济指标预测--11月25日-12月2日****

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月25日(二) 2100 韩国消费者信心指数 11月 -- 105 11月26日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 10月 -- 盈余52 11月27日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 12月 -- 76 2300 韩国工业生产(较前月) 10月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.9% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 +2.9% +3.0% 全国整体CPI -- +3.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 +2.5% +2.5% 东京地区整体CPI -- +2.5% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 10月 持平 +1.5% (较上年同期) -5.1% -5.6% 2330 日本求才求职比 10月 1.09 1.09 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本工业生产 10月初值 -0.6% +2.9% 一个月预估值 -- -0.1% 两个月预估值 -- +1.0% 2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 +1.2% +2.3% 11月28日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 10月 -- -40.3% 房屋开工(较上年同期) -15.0% -14.3% 12月1日当周 11月30日(日) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -- +3.0% 12月1日(一) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 11月 -- 48.7 0000 韩国出口(较上年同期) 11月初值 -- +2.3% 进口(较上年同期) -- -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 52.1 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 11月 -- -0.3% (较上年同期) -- +1.2% 12月2日(二) 0130 日本加班工资 10月 -- +1.6% -- 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,637.2 (完)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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