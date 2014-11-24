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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.32 +0.01 +0.03 829627

搜狐 49.59 +0.57 +1.16 178657

网易 105.02 -0.21 -0.20 634858

百度 243.91 -1.39 -0.57 2400393

台湾

台湾积体电路 22.94 -0.12 -0.52 1677354

联电 2.18 -0.03 -1.36 58036

日月光 6.14 -0.20 -3.15 248030

硅品精密 7.39 -0.12 -1.60 558300

和信超媒体 0.99 -0.03 -2.94 91636

友达 4.73 -0.08 -1.66 248741

中华电信 30.22 -0.04 -0.13 24989

台湾国际航电 59.63 +0.70 +1.19 1695129

香港

中国移动 62.55 +0.00 +0.00 171033

中国联通 14.90 -0.18 -1.19 79108

中国电信 63.57 +0.76 +1.21 19480

中芯国际 5.28 -0.13 -2.40 13984

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 96 (完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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