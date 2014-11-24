《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月24日

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 38.32 +0.01 +0.03 829627
搜狐 49.59 +0.57 +1.16 178657
网易 105.02 -0.21 -0.20 634858
百度 243.91 -1.39 -0.57 2400393
台湾
台湾积体电路 22.94 -0.12 -0.52 1677354
联电 2.18 -0.03 -1.36 58036
日月光 6.14 -0.20 -3.15 248030
硅品精密 7.39 -0.12 -1.60 558300
和信超媒体 0.99 -0.03 -2.94 91636
友达 4.73 -0.08 -1.66 248741
中华电信 30.22 -0.04 -0.13 24989
台湾国际航电 59.63 +0.70 +1.19 1695129
香港
中国移动 62.55 +0.00 +0.00 171033
中国联通 14.90 -0.18 -1.19 79108
中国电信 63.57 +0.76 +1.21 19480
中芯国际 5.28 -0.13 -2.40 13984
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 96 (完)
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路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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