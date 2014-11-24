澳新经济指标预测--11月25日-12月2日****

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月24日当周 11月25日(二) 暂无重要数据 11月26日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -1.0% -1.2% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 -- 49.6 出口(亿新西兰元) -- 36.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差13.5 截止10月的一年 -- 顺差6.5 11月27日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- 持平 0030 澳洲资本支出 第三季 -1.5% +1.1% 建筑类支出 -2.0% +2.0% 机械类支出 -1.0% -0.9% 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -12.2% 11月28日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 11月 -- 26.5% 企业活动指数 -- 37.8% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.6% 12月1日当周 11月30日-12月1日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- +0.2% 11月30日(日) 2145 新西兰贸易条件 第三季 -- +0.3% 12月1日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 -- +0.8% 0030 澳洲企业总获利 第三季 -- -6.9% 企业税前获利 -- -15.6% 12月2日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -- -11.0% 0030 澳洲民间住宅许可 10月 -- -2.3% 0030 澳洲经常帐(亿澳元) 第三季 -- 赤字137 0330 澳洲央行利率决定 12月 -- 2.50%(完)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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