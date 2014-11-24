更正-国际油市：油价收低，盘中OPEC减产臆测一度令市场大幅波动

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
(因英文原文有误，更正内文第九段布兰特原油结算价，相应调整第一段中的表述)
路透纽约11月24日 - 原油价格周一收低，布兰特原油跌破每桶80美元。盘中一度走势波动，因俄罗斯提出随石油输出国组织(OPEC)一同削减石油产量，让一些人押注OPEC在本周会议上达成的减产幅度会大于原先预期。
由于需要油价上涨以支撑经济，俄罗斯试图说服OPEC减产，暗示该国可能将原油日产量削减约30万桶。
OPEC成员国石油部长会议将于周四在维也纳举行，一些人希望该组织至少将日产量减少100万桶以支撑价格。由于供大于求，石油价格自6月以来跌逾30%。
“和一周前不同，目前市场有人揣测OPEC的减产幅度可能大于预期，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
“如果每日超额供应200万桶，而计划至削减100万桶，并不能让形势有太多改观。但如果俄罗斯加入进来每天也减产30万桶，那么是会有帮助的。”
不过，并非所有交易商都相信俄罗斯的态度能够说服OPEC。
纽约市场周一低开，早盘中段一度上涨，但尾盘再度下跌。
“我认为，在周四了解到OPEC的确切立场之前，市场将保持目这样的态势，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说。
指标布兰特原油期货近月合约 收低0.68美元报每桶79.68美元。盘中交投区间介于79.50和80.85美元。
美国近月原油期货合约 结算价跌0.73美元，盘中交投于75.48至77.02美元。
交易商称，伊朗核问题谈判延期，在一定程度上限制了市场的跌势。
基金经理人表示，如果OPEC不能大幅减产，油价可能跌至每桶60美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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