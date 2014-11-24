《全球汇市》欧元受德国数据提振脱离低位，日本央行总裁讲话将影响日圆

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2437 1.2442 -0.04 -9.52 1.3745
美元/日圆 118.32 118.26 +0.05 +12.36 105.30
欧元/日圆 147.15 147.14 +0.01 +1.67 144.73
美元/瑞郎 0.9666 0.9663 +0.03 +8.27 0.8928
英镑/美元 1.5705 1.5705 +0.00 -5.14 1.6556
美元/加元 1.1284 1.1277 +0.06 +6.25 1.0620
澳元/美元 0.8614 0.8613 +0.01 -3.35 0.8913
新西兰元/美元 0.7863 0.7855 +0.10 -4.18 0.8206
澳元/日圆 101.920 101.860 +0.06 +8.60 93.850
新西兰元/日圆 93.040 92.890 +0.16 +7.67 86.410
英镑/日圆 185.82 185.73 +0.05 +6.59 174.33
澳元/新西兰元 1.0951 1.0950 +0.01 +0.95 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云/徐文焰/陈宗琦；审校 孙茉莉/李婷仪/张荻/张若琪)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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