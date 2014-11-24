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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 07:16 BJT

《全球汇市》欧元受德国数据提振脱离低位，日本央行总裁讲话将影响日圆

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2437 1.2442 -0.04 -9.52 1.3745

美元/日圆 118.32 118.26 +0.05 +12.36 105.30

欧元/日圆 147.15 147.14 +0.01 +1.67 144.73

美元/瑞郎 0.9666 0.9663 +0.03 +8.27 0.8928

英镑/美元 1.5705 1.5705 +0.00 -5.14 1.6556

美元/加元 1.1284 1.1277 +0.06 +6.25 1.0620

澳元/美元 0.8614 0.8613 +0.01 -3.35 0.8913

新西兰元/美元 0.7863 0.7855 +0.10 -4.18 0.8206

澳元/日圆 101.920 101.860 +0.06 +8.60 93.850

新西兰元/日圆 93.040 92.890 +0.16 +7.67 86.410

英镑/日圆 185.82 185.73 +0.05 +6.59 174.33

澳元/新西兰元 1.0951 1.0950 +0.01 +0.95 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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