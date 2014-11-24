美中贸易：美国初步决定对中国进口轿车和轻型卡车轮胎征收反补贴关税

路透华盛顿11月24日 - 美国商务部周一认定，从中国进口的轮胎享受不公平的政府补贴，因此即将对中国进口轮胎征收反补贴关税。

商务部初步决定，对从中国进口的轿车和轻型卡车轮胎征收最高达81.29%的反补贴关税。之前有数家美国工会提出投诉。

最高税率将用于山东永盛橡胶集团有限公司的产品。固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire & Rubber Company) 旗下固铂轮胎(昆山)有限公司将面临12.50%的关税，佳通轮胎 旗下福建佳通轮胎有限公司也将面临17.69%的税率。

商务部称，其他中国生产企业的初步适用税率为15.69%。美国2013年从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎总金额约为21亿美元。

商务部定于4月对此案作出最终裁定，美国国际贸易委员会(ITC)将在5月作出裁决。(完)