美中贸易：美国初步决定对中国进口轿车和轻型卡车轮胎征收反补贴关税

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透华盛顿11月24日 - 美国商务部周一认定，从中国进口的轮胎享受不公平的政府补贴，因此即将对中国进口轮胎征收反补贴关税。
商务部初步决定，对从中国进口的轿车和轻型卡车轮胎征收最高达81.29%的反补贴关税。之前有数家美国工会提出投诉。
最高税率将用于山东永盛橡胶集团有限公司的产品。固铂轮胎橡胶公司(Cooper Tire & Rubber Company) 旗下固铂轮胎(昆山)有限公司将面临12.50%的关税，佳通轮胎 旗下福建佳通轮胎有限公司也将面临17.69%的税率。
商务部称，其他中国生产企业的初步适用税率为15.69%。美国2013年从中国进口的乘用车和轻型卡车轮胎总金额约为21亿美元。
商务部定于4月对此案作出最终裁定，美国国际贸易委员会(ITC)将在5月作出裁决。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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