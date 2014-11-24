日本个股：本田汽车承认2003年以来漏报逾1,700宗美国伤亡事故

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
NHTSA于11月5日向本田汽车发出第二份命令，要求提供有关气囊和气体发生器的细节和相关文档。
本田周一对NHTSA的第一份命令作出回应。本田北美公司执行副总裁Rick Schostek在周一宣读有关此事回应的摘要。
Schostek上周参加了美国参议院商务委员会一场有关高田公司气囊问题的听证会。在周一的电话会议中，他拒绝接受提问。
Schostek称，在美国法律规定的预警报告数据中，本田未能披露八起高田气囊气体发生器破裂事故，这些事故导致一死七伤。公司后来在召回通知中向NHTSA提供了这些事故的具体细节。
周一令有一项诉讼被提交至南卡罗来纳州联邦法院，指控高田气囊与2008年时乘坐2002年款本田雅阁(Honda Accord)轿车的Mary Lyon Wolfe死亡有关。这项案子称，Wolfe汽车中的气囊“打开时力量过大”导致严重伤害。
诉讼称，Wolfe在18天之后因伤势过重过世。高田公司一位发言人拒绝对此置评。
另外也是在周一，参议院要求高田公司提供与气囊问题有关的进一步文档，“以便收集资料用于解决”上次听证会的遗留问题。(完)
(编译 王兴亚/郑茵 审校 张若琪)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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