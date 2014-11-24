日本个股：本田汽车承认2003年以来漏报逾1,700宗美国伤亡事故

NHTSA于11月5日向本田汽车发出第二份命令，要求提供有关气囊和气体发生器的细节和相关文档。

本田周一对NHTSA的第一份命令作出回应。本田北美公司执行副总裁Rick Schostek在周一宣读有关此事回应的摘要。

Schostek上周参加了美国参议院商务委员会一场有关高田公司气囊问题的听证会。在周一的电话会议中，他拒绝接受提问。

Schostek称，在美国法律规定的预警报告数据中，本田未能披露八起高田气囊气体发生器破裂事故，这些事故导致一死七伤。公司后来在召回通知中向NHTSA提供了这些事故的具体细节。

周一令有一项诉讼被提交至南卡罗来纳州联邦法院，指控高田气囊与2008年时乘坐2002年款本田雅阁(Honda Accord)轿车的Mary Lyon Wolfe死亡有关。这项案子称，Wolfe汽车中的气囊“打开时力量过大”导致严重伤害。

诉讼称，Wolfe在18天之后因伤势过重过世。高田公司一位发言人拒绝对此置评。

另外也是在周一，参议院要求高田公司提供与气囊问题有关的进一步文档，“以便收集资料用于解决”上次听证会的遗留问题。(完)