更正-日本个股：本田汽车承认2003年以来漏报逾1,700宗美国伤亡事故

(更正：因英文原文有误，内文第10段“公司后来在召回通知中向NHTSA提供了这些事故的具体细节”应改为“公司在预警报告程序以外向NHTSA提供了这些事故的具体细节”)

路透底特律/纽约11月24日 - 日本本田汽车 周一承认，自2003年以来有1,729宗与该公司汽车有关的伤亡事故，未报告给美国安全监管机构。

本田在声明中称，这一漏报数据来自第三方审计。

本田称导致漏报的原因在于“与数据登录有关的多种错误”，并表示该公司对法定报告要求的“解读过于狭窄”。该公司称，正就此采取补救措施。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)11月3日责令本田美国分支解释，为何该公司未能充分履行报告死亡与受伤案例的法律义务，尤其是与安全气囊有关的事故。

本田与供应商高田 是针对高田安全气囊缺陷所展开调查的重点。

自2008年以来本田已在美国市场召回超过750万辆汽车，因为气囊缺陷可能导致部分高田气囊的气体发生器爆裂，向车内人员喷射金属碎片。

NHTSA于11月5日向本田汽车发出第二份命令，要求提供有关气囊和气体发生器的细节和相关文档。

本田周一对NHTSA的第一份命令作出回应。本田北美公司执行副总裁Rick Schostek在周一宣读有关此事回应的摘要。

Schostek上周参加了美国参议院商务委员会一场有关高田公司气囊问题的听证会。在周一的电话会议中，他拒绝接受提问。

Schostek称，在美国法律规定的预警报告数据中，本田未能披露八起高田气囊气体发生器破裂事故，这些事故导致一死七伤。公司在预警报告程序之外向NHTSA提供了这些事故的具体细节。

周一令有一项诉讼被提交至南卡罗来纳州联邦法院，指控高田气囊与2008年时乘坐2002年款本田雅阁(Honda Accord)轿车的Mary Lyon Wolfe死亡有关。这项案子称，Wolfe汽车中的气囊“打开时力量过大”导致严重伤害。

诉讼称，Wolfe在18天之后因伤势过重过世。高田公司一位发言人拒绝对此置评。