美国与加拿大经济指标预测--11月25日-12月2日****

港报财经评论：打仗求速决，闻炮声入市--信报4月18日

在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？