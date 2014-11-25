更新版1-中东情势：伊朗与六大强国未能就核问题达成共识，期限再延长七个月

(新增更多细节)

* 伊朗总统鲁哈尼有信心终将达成最后协议

* 但美国务卿克里称仍有“重大的争论点”

* 两度未能在期限前达成共识，下次期限推迟至2015年6月30日

路透维也纳11月24日 - 伊朗与六大强国周一再度未能解决延宕12年之久的伊朗核计划争议，这是今年第二度未能在期限前就此议题达成共识，双方同意再延期七个月，期望能敲定历史性的协议。

西方官员表示，他们的目标是在明年3月前完成最终协议的实质内容，但需要更多时间就极其重要的技术细节达成共识。

总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)试图修补与西方的关系，期望减轻对该国影响深远的国际经济制裁。他表示，在维也纳进行的最新一轮会谈中，双方的鸿沟已经缩小。

“我们确实没有办法达成共识，但仍然可以说已经大有进步，”鲁哈尼对国营电视台表示。

美国国务卿克里的评估较为谨慎，表示“已经有真正的实质进展，”但也称仍存在“重大的争论点”。

失败的代价可能相当大。伊朗的中东死对头以色列与沙特(沙乌地)阿拉伯担心协议内容若不够强势，将无法削减伊朗制造核武的可能性。万一会谈不欢而散，可能刺激伊朗开始朝核武国家之路迈进，以色列曾表示不容许这种情况出现。

根据六大强国与伊朗一年前在日内瓦达成的过渡协议，德黑兰暂停高层级浓缩铀提炼，以换取经济与贸易制裁有限度的松绑。相关制裁已重创伊朗经济，包括海外部分石油营收的管道遭到冻结。