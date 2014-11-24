美国个股：联合技术执行长突然退休，由财务长接任

港报财经评论：打仗求速决，闻炮声入市--信报4月18日
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
路透11月24日 - 美国多元化制造商联合技术(United Technologies) 周一宣布，执行长Louis Chenevert退休并立即生效，由财务长接任。这一突然改变令华尔街措手不及。
联合技术在新闻稿中称，现年57岁的Chenevert向公司董事会通知了退休的决定。
新闻稿中没有透露Chenevert退休的原因。他原本定于两周后在纽约会议上向分析师和投资者发布2015年财务展望。
接任执行长的Greg Hayes已在联合技术工作了25年，并在过去六年中担任财务长。
联合技术一名发言人表示，Chenevert的退休与公司的“财务表现完全无关”。该公司还确认2014年获利与营收预估。
Chenevert亦卸任董事长一职。首席独立董事Edward Kangas将出任非执行董事长。
联合技术股价周一收跌1.37%报108.79美元。继2013年大涨后，该股今年迄今已下跌约3%。(完)
在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？
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