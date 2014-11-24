《中国报摘》--中国证券报11月25日

更新版 1-美韩关系：美国副总统彭斯称，将检讨和调整两国自由贸易协定
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
* 头版头条:
--受中国央行降息刺激，周一A股市场中券商股和地产股拉升，带动主板指数高开高走并再创本轮上涨以来的“天量天价”，指数型上涨再度上演，沪股通交易明显回暖，但二八分化格局再现，沪深两市合计成交额创天量。
* 其他:
--记者评论文章认为，把降息与全面刺激划等号是一种错觉，中国不能重回“货币放水-投资驱动-资产泡沫和高负债”的老路，大力推进改革激发创新能力才是宏观调控长远的根本职责。
--中国证券业协会称，经证监会同意，新一批10家证券公司获准开展互联网证券业务试点，包括国金证券 、长江证券 、招商证券 等。
--保监会公布数据显示，10月底保险业资金运用余额达88,010.87亿元人民币，较年初增长14.49%；其中股票和证券投资基金8,925.21亿元，较9月底增加150.22亿元，占比10.14%，创3月以来新高。
--保监会副主席周延礼表示，前三季度，保险业实现互联网保费收入622亿元，超过去年全年195%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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