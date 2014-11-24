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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 07:55 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月25日

* 头版头条:

--受中国央行降息刺激，周一A股市场中券商股和地产股拉升，带动主板指数高开高走并再创本轮上涨以来的“天量天价”，指数型上涨再度上演，沪股通交易明显回暖，但二八分化格局再现，沪深两市合计成交额创天量。

* 其他:

--记者评论文章认为，把降息与全面刺激划等号是一种错觉，中国不能重回“货币放水-投资驱动-资产泡沫和高负债”的老路，大力推进改革激发创新能力才是宏观调控长远的根本职责。

--中国证券业协会称，经证监会同意，新一批10家证券公司获准开展互联网证券业务试点，包括国金证券 、长江证券 、招商证券 等。

--保监会公布数据显示，10月底保险业资金运用余额达88,010.87亿元人民币，较年初增长14.49%；其中股票和证券投资基金8,925.21亿元，较9月底增加150.22亿元，占比10.14%，创3月以来新高。

--保监会副主席周延礼表示，前三季度，保险业实现互联网保费收入622亿元，超过去年全年195%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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