日本央行：部分委员担心扩大QE被视作为财政赤字融资--10月会议记录

会议记录还显示，日本央行总裁黑田东彦提议扩大债券和风险资产购买，以坚持明年实现2%通胀目标的承诺。

日本央行在10月31日的会议意外决议扩大量化宽松，将每年购入政府债券规模从50万亿(兆)日圆扩大至80万亿日圆，等于承认通胀未达物价目标。