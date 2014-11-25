日本央行：部分委员担心扩大QE被视作为财政赤字融资--10月会议记录

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
会议记录还显示，日本央行总裁黑田东彦提议扩大债券和风险资产购买，以坚持明年实现2%通胀目标的承诺。
日本央行在10月31日的会议意外决议扩大量化宽松，将每年购入政府债券规模从50万亿(兆)日圆扩大至80万亿日圆，等于承认通胀未达物价目标。
央行九名委员中有四名委员上月反对扩大政策的决定。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。