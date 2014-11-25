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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 08:30 BJT

日本央行：部分委员担心扩大QE被视作为财政赤字融资--10月会议记录

会议记录还显示，日本央行总裁黑田东彦提议扩大债券和风险资产购买，以坚持明年实现2%通胀目标的承诺。

日本央行在10月31日的会议意外决议扩大量化宽松，将每年购入政府债券规模从50万亿(兆)日圆扩大至80万亿日圆，等于承认通胀未达物价目标。

央行九名委员中有四名委员上月反对扩大政策的决定。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 龚芳)
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